Во время боев за Авдеевку командование ВСУ не эвакуировало убитых украинских солдат с позиций, поэтому в лесопосадках под Авдеевкой находится большие количество трупов. Соответствующие кадры, снятые российскими бойцами, были опубликованы авторами Телеграм-канала «Военное дело».

Командование ВСУ пыталось изо всех сил удержать под своим контролем Авдеевку, поэтому на данное направление перебрасывалось огромное количество живой силы и бронетехники, в том числе и западного производства. В результате ожесточенных боев огромное количество украинской техники было уничтожено в окрестностях Авдеевки, а лесопосадки стали могилами для украинских солдат.

На опубликованных кадрах можно увидеть большое количество военнослужащих ВСУ, убитых в ходе боев и брошенных своими сослуживцами и командованием в лесопосадках, расположенных в окрестностях Авдеевки. Киевский режим в очередной раз продемонстрировал свое наплевательское отношение к жизням рядовых украинских солдат.