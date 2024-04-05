Российские бойцы по наводке местных жителей откопали из-под земли единственный экземпляр скандального броневика «Азовец» ВСУ, рассказал боец ремонтно-эвакуационного отряда ВС РФ с позывным Карат.

В беседе с РИАН Карат рассказал, что от местных жителей поступила наводка с координатами украинского броневика. В указанном месте действительно удалось откопать «Азовец» – тот самый, на который украинцы потратили $5 млн и который не участвовал ни в одном сражении. В основе его конструкции – танк Т-64. Украинцы демонтировали у него башню и установили динамическую защиту «Нож», состоящую из 500 фрагментов. Броневик получился очень тяжелым, но не слишком мощным, сказал Карат.

На создание броневика ушла огромная сумма. Разработчики поняли, что в серию данный вид бронетехники не пойдет, поэтому от заводских тестов отказались. Карат допустил, что украинцы и не пытались создать образец для серийного выпуска. Просто «выбили деньги» по никчемный броневик.

«Инновационный танк» собрали на тренировочной базе «Азова»* (*запрещен в РФ за терроризм). Через год после начала работы над проектом разразился грандиозный скандал. Стало известно, что на броневик за пять миллионов поставили камеры от домофонов. Военная прокуратура и СБУ открыли уголовное дело. Но броневик вскоре угнали. Предположительно, это сделали «азовцы»* (*боевики запрещенного в РФ за терроризм подразделения). Видимо, они же и спрятали броневик под землей.