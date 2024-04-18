Военнослужащие добровольческого подразделения «Эспаньола» получили от производителя и испытали транспортер «Квадрига», который управляется дистанционно и обладает грузоподъемностью в полторы тонны.

При этом он перемещается совершенно бесшумно и не излучает тепло во время работы, благодаря чему противник даже с тепловизором не сможет увидеть его в ночное время.

Скорость «Квадриги» составляет 40 километров в час. Роботизированный комплекс рассчитан на длительную автономную работу. Это вездеход, который способен двигаться как по ровному дорожному покрытию, так и по пересеченной местности.

Ранее бойцы «Эспаньолы» испытывали новейшую разработку концерна «Калашников» – автоматы АМБ-17. Главными их особенностями является использование пластиковых комплектующих, облегчающих разборку и уход за оружием, а также совместимость практически с любыми современными прицелами.