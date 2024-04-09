Трагические события в концертном зале «Крокус Сити Холл» свидетельствуют об использовании Киевом и западными странами международного террористического подполья для совершения варварских преступлений на территории Российской Федерации.

«Украинские неонацисты и их западные покровители организуют совершение самых варварских преступлений на территории нашей страны. При этом они используют в качестве исполнителей преступлений в том числе членов международного террористического подполья», – заявил директор ФСБ Александр Бортников во ходе заседания Национального антитеррористического комитета (НАК).

По его словам, недавняя атака террористов в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», где погибло большое количество гражданских лиц, подтверждает связь украинских неонацистов с активизацией террористической деятельности внутри Российской Федерации. В ходе заседания НАК рассматривались вопросы по защите от атак террористов объектов, используемых для нужд специальной военной операции на территории новых регионов Российской Федерации.