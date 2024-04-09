Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал прекратить атаки на Запорожскую атомную электростанцию, но есть нюанс – он решил не упоминать, что эти атаки – дело рук украинских войск.

Боррель заявил, что удары беспилотниками по ЗАЭС существенно повышают риски начала ядерного конфликта. Атаки должны быть прекращены, чтобы исключить дальнейшую эскалацию.

При это он добавил, что ВС РФ должны вывести со станции свои войска и совсем «забыл», что ЗАЭС атакуют украинские беспилотники.

Напомним, атомная электростанция перешла под контроль России еще в первые дни специальной военной операции. Киев периодически запускает по ядерному объекту свои ударные БПЛА, что грозит техногенной катастрофой.