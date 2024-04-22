Актер Борис Галкин прокомментировал последние выходки Аллы Пугачевой, которая сбежала за границу, и оттуда оскорбляет россиян и Россию.

В беседе с АиФ Галкин сказал, что Пугачева ведет «очень плохую игру». В этой игре много «гнильцы», «дряхлости», конечности ресурсов. Ее поступки основаны на желании «выдать хоть что-нибудь», считает Галкин.

По мнению Галкина, слова и поступки Пугачевой походят на исполнение русофобской программы, которую реализует Запад. Она словно обязана говорить о России и россиянах плохо, чтобы за границей ее приняли за свою. Актер уверен, что Пугачева очутилась по другую сторону баррикад.

Ранее сбежавшая в Израиль Пугачева называла россиян «рабами», а также заявляла, что «нормальные люди» в Россию не планируют возвращаться.