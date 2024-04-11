Больше двух сотен мигрантов утром 10 апреля пытались прорваться через польско-белорусскую границу со стороны Белоруссии. Они попытались штурмовать границу из-за желания оказаться на территории Польши.

Мигранты собрались у КПП в Беловежской пуще. Они попробовали незаконно переплыть границу через Пшевлоку. Агрессивные мигранты при виде пограничников начинали кидать в них камни, ветки и всё, что подвернется под руку. Как сообщили польские пограничники, для противодействия мигрантам пришлось звать на помощь армию.

Пограничники и солдаты не дали мигрантов вторгнуться на польскую территорию. В ходе столкновения мигранты использовали самодельное оружие из дерева с гвоздями. Оружие у них отобрали и вынудили вернуться в Белоруссию, резюмировали в погранслужбе Польши.