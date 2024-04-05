Российский режиссер Константин Богомолов высказался об артистах, покинувших Российскую Федерацию. В беседе с журналистами RG.ru он рассказал, что некоторые уехавшие из страны знаменитости начали писать гадости актерам, исполняющим роли в новом государственном проекте «Голоса страны».

«Либеральный обком», так называет Богомолов уехавших из РФ артист, не может смириться, что жизнь в стране продолжается и развивается.

«Трудно принять, что талантливое и умное не обязательно должно быть тех же взглядов, что и ты. И вообще что жизнь после тебя есть», – подчеркнул Богомолов.

По словам режиссера, многие западные СМИ раскритиковали его театральные постановки. Но он отметил, что пусть он вместе со своими артистами работает за небольшие деньги, зато в радость и для своего зрителя в родном доме.