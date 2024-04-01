Пытавшие прорваться на территорию Белгородской области украинские боевики были ликвидированы расчетами российских самоходных артиллерийских установок «Мста-С». Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Сообщается, что боевые расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок «Мста-С», входящие в состав группировки войск «Запад», наносят огневое поражение живой силе и бронетехники противника на приграничных территориях с Белгородской областью.

«Целеуказание и корректировка огня артиллерийских расчетов ведется с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов группировки, что позволяет передавать на огневую позицию данные о результатах огневого поражения целей в режиме реального времени», – сообщает пресс-служба Минобороны России.

Российские артиллеристы уничтожают выявленные разведкой блиндажи, опорные пункты, бронетехнику, места временной дислокации живой силы и другие укрепления ВС Украины.