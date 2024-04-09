Украинский военнослужащий получивший отказ в ответ на свою просьбу об отпуске, выстрелил в командира. Покушение оказалось неудачным, пуля застряла в потолке, не задев офицера.

Боевика было решено отправить в психиатрическую клинику для обследования и, если понадобится, лечения. Но и здесь не обошлось без происшествий.

Военнослужащий по пути в больницу сбежал от своих конвоиров и исчез в неизвестном направлении.

Украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на правоохранителей сообщило, что военнослужащий объявлен в розыск. Ему грозит либо принудительное лечение у психиатров, либо тюрьма.

Херсонская область с 2022 года является частью России. Но Киев не желает мириться с результатами референдума и по-прежнему удерживает под контролем часть региона. В то числе, и областной центр.