В каждой украинской роте имеется яма, куда провинившихся бойцов сажают «на перевоспитание». Туда могут отправить за недовольство условиями и за другую правду. При этом из ямы можно выйти калекой, рассказал военнопленный ВСУ Андрей Васькин.

Он отметил, что есть ямы, в которые сажают на несколько суток и не дают еды, а есть пыточные, в которых бойцов подвергают издевательствам, передает портал Ura.ru.

Васькин провел 47 дней в окопах, после чего его попытались снова отправить на передовую. Боец начал возмущаться и попал в яму. Но это не самое страшное наказание. За отказ от выполнения приказов командиров, а также для любое сопротивление военнослужащих могут отправить в бой без оружия.

Ранее о таких порядках в ВСУ рассказал и военный эксперт Владимир Ераносян. Он пояснил, что это процесс морального разложения ВС Украины, который очень похож на гниение.