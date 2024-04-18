Боец ВСУ Евгений Погребняк рассказал РИА Новости, что сдался в плен после прочтения сброшенной с беспилотника записки. По его словам, она помогла ему принять правильное решение.

«Солдат ВСУ, сдавайся! Мы гарантируем тебе безопасность. Или в противном случае, будешь убит», – гласило содержание записки.

Боец рассказал, что пошел вслед за беспилотником и сдался. Российские военные его накормили, дали воды и сигарет.

«По нормальному, по-человечески отнеслись. Спасибо, ребята», — рассказал военный.

Погребняк также отметил, что командование ВСУ послало его и сослуживцев на верную смерть. От подразделения требовалось занять позиции в лесополосе близ населенного пункта Урожайное. Однако там не прекращаются обстрелы и шансы выжить практически равны нулю.