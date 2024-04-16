Российский расчет комплекса РЭБ «Красуха» помешал врагу провести радиоэлектронную разведку. Об этом рассказал оператор расчета с позывным Веселый в новом репортаже Минобороны России. Сюжет размещен в официальном тг-канале ведомства.

Российский расчет «Красухи» нес боевое дежурство на границе России. Специалисты РЭБ обнаружили и подавали бортовые системы GPS, радионавигационное оборудование и радиоканалы связи, по которым вражеский самолет-шпион передавал данные. Таким образом расчет «Красухи» помешал вражеской авиации вести разведку российских позиций и приграничных районов.

Оператор модуля помех «Красуха» с позывным Веселый рассказал, что расчет своевременно засек вражеский самолет. Он пытался осуществлять радиолокационную разведку российских объектов. Расчет «Красухи» использовал ответные помехи. В результате через 3 минуты вражеский самолет прекратил разведку и «пропал с экранов», подытожил Веселый.