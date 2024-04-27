Российский военнослужащий с позывным «Карл» героически водрузил флаг своего подразделения в центре населенного пункта Семеновка. После освобождения села 114-й ОМСБр украинские боевики попытались атаковать солдата с помощью беспилотников, однако он выполнил свою миссию, несмотря на эти попытки.

Тг-канал Readovka рассказал, что на Авдеевском направлении продолжается мощное наступление российских войск. С начала апреля они освободили 65 квадратных километров территории и не собираются на этом останавливаться.

Помимо Семеновки, украинские военные также оставляют населенный пункт Бердычи. Там находится шесть американских танков «Абрамс», которые Киев решил отвести от передовой из-за уязвимости боевых машин перед российскими беспилотниками. Скорее всего, на это решение повлияли США, которые не хотят окончательно ронять репутацию своих танков на мировом рынке.