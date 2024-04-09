Военнослужащий ВС РФ из Амурской области Валерий Шерпаев под ураганным артиллерийским огнем противника все же сумел доставить боеприпасы подразделениям группировки «Восток».

Рядовому была поручена миссия по доставке снарядов. Все шло в обычном порядке, когда противник вдруг открыл огонь из артиллерийских установок прямо по машине Шерпаева. Однако боец с помощью головокружительных маневров все же вывел автомобиль из-под огня. Он своевременно доставил боеприпасы, после чего оказал помощь в эвакуации техники под обстрелом противника.

Боец отлично справился с задачей и благополучно вернулся в безопасный район. За проявленное мужество и героизм он был удостоен медали Суворова.

Ранее сообщалось о бойце, который с шестью ранениями ликвидировал 27 украинских боевиков и вместе со своим подразделением удержал позицию под обстрелами врага.