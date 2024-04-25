В районе Часова Яра, где продолжаются ожесточенные бои, путь российским штурмовикам уверенно расчищают боевые машины десанта БТР-МД «Ракушка» и БМД-4М, пишет портал Ura.ru.

Бронетехника от «Курганмашзавода» поражает опорные пункты и целые укрепрайоны противника, помогая десантникам продвигаться вперед.

«Бойцы из состава спецназа 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии на фоне БМД-4М и БТР-МД „Ракушка“. Бронемашины задействованы в продвижении на Часов Яр», — гласит подпись под опубликованным в Сети видео.

Ранее десантные подразделения ВСУ на БМД-2 взяли под контроль один из крупных укрепрайонов ВСУ на окраине города. Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что сроки полного освобождения города назвать пока невозможно, но это событие приближается с каждым днем.