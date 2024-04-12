Киевский режим переживает самый сложный период за всю специальную военную операцию и близок к коллапсу, пишет информационное агентство Bloomberg. Авторы публикации пишут, что ВС РФ не только продвигаются вперед на фронте, но еще и успешно наносят удары по тыловым объектам ВСУ.

Также они проводят массированные атаки по энергетической инфраструктуре Украины, один из крупнейших украинских городов Харьков находится постоянно под ударами, что не добавляет морального духа украинским властям и боевикам ВСУ.

Система противовоздушной обороны стала слишком уязвимой, она пропускает ракеты и беспилотники, не в силах их перехватывать. Большая часть западных комплексов ПВО либо уничтожены, либо остались без боеприпасов и простаивают мертвым грузом.

Также на фронте украинская армия осталась без снарядов, преимущество России по количеству боеприпасов вскоре достигнет 10:1, поэтому можно говорить о решающем моменте в противостоянии.