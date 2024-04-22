Военная помощь, которая будет направлена в Киев Соединенными Штатами, обеспечит ВСУ небольшую паузу. Однако вместе с тем она ускорит крупномасштабное наступление России, пишет Bloomberg.

Новые поставки боеприпасов и оружия помогут Киеву снизить потери, а также несколько замедлить наступление ВС РФ. Но военная помощь очень быстро исчерпается и ВСУ столкнутся с теми же проблемами, которые они испытывают сейчас. Россия этим обязательно воспользуется и проведет быстрое наступление.

Чтобы этого не произошло, США должны начинать подготовку новых пакетов военной помощи. Однако если вспомнить, что из-за сопротивления Республиканской партии нынешний законопроект не могли принять на протяжении полугода, то выглядит все это совсем безнадежно.

В Институте изучения войны (ISW) считают, что даже если пакет из США придет на Украину максимально быстро, потребуется еще доставить вооружение и боеприпасы в войска. Это займет несколько недель, в течение которых Россия может значительно усилить свои атаки и ускорить продвижение вперед.