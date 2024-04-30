Французский президент Эммануэль Макрон попытается использовать свою личную встречу с лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы повлиять на главу Российской Федерации Владимира Путина. Об этом в своем материале пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники из окружения французского лидера.

Автор статьи отмечает, что во время двухдневного визита Си Цзиньпина во Францию Эммануэль Макрон попытается улучшить взаимоотношения с китайским лидером, чтобы он впоследствии смог повлиять на Владимира Путина и посодействовать с прекращением боевых действий на территории Украины.

В ходе двухсторонней встречи французского президента Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина также будет обсуждаться вопрос о привлечении китайских инвестиций в сектор производства аккумуляторных батарей для электрических автомобилей на территории Франции.

Напомним, что с 5 по 10 мая лидер КНР будет находится с официальными визитами в Венгрии, Сербии и Франции.