Рекорд по количеству внесенных в черный список компаний из Китая, установленный Дональдом Трампом, был побит действующим президентом США Джо Байденом. Об этом в своем материале сообщает издание Bloomberg.

Министерство торговли США 11 апреля внесло в санкционный список очередную партию компаний из КНР, состоящую из шести китайских фирм. Таким образом, общее число компаний из Поднебесной, внесенных в черный список при президенте Джо Байдене, составило 319. Предыдущий рекорд принадлежал Дональду Трампу и составлял 306 китайских предприятий, внесенных в санкционный список.

Особое внимание при введении санкций в отношении компаний из Китая администрация президента США уделяет ограничению доступа Китая к инновационным технологиям. Примечательно, что республиканцы и демократы не сходятся во взглядах при решении большого перечня вопросов, однако вопрос введения санкций в отношении Китая – исключение.