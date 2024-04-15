Блогер-бизнесмен Дмитрий Портнягин прокомментировал обвинения репортеров в том, что он ездил в зону проведения спецоперации на Украине в попытке «отмыть репутацию».

Портнягин сказал репортерам тг-канала Shot, что он не участник «голой вечеринки», поэтому ему нет смысла ехать в зону СВО для обеления репутации. Он заверил, что не из тех, кто сначала ходить по «голым вечеринкам», а потом едет на передовую. Блогер-бизнесмен пояснил, что ездил на спецоперацию в рамках своей волонтерской деятельности.

Блогер добавил, что его домашний арест будет протекать на подмосковной даче под Наро-Фоминском. После выхода из здания суда Портнягин оказался в объятиях супруги Екатерины, которая проходит по уголовному делу в качестве подозреваемой.

По версии следствия, Портнягин с супругой в 2018-2020 гг. недоплатили больше 214 млн налогов. При этом больше 90 млн они перевели на счета третьих юрлиц, а больше 64 млн задолжали по пеням и штрафам. После открытия уголовного дела бизнесмен вышел на связь из зоны проведения СВО и обещал уладить ситуацию. Он выплатил все долги, но Тверской суд столицы все равно отправил его под домашний арест.