В программе «Тайны Чапман» россиянам рассказали, какие способы мошенничества наиболее распространены в странах, которые пользуются большой популярностью среди туристов. Оказалось, что и в Европе, считающей себя чуть ли не высшей цивилизацией, встречаются аферисты.

Так, весьма необычным является мошенничество со сдачей в Италии. Местные продавцы отсчитывают мелкие деньги крайне медленно, причем очень часто норовят подсунуть покупателю монеты, только напоминающие евро по внешнему виду. На деле же это обычно мелочь других стран, рассказала блогер Евгения Друкер.

В ресторанах Великобритании невозможно расплатиться без чаевых, но их размер лучше оговаривать с официантами заранее. В противном случае чаевые включат в счет сумма может оказаться совсем не маленькой.

На Бали и в Таиланде лучше иметь при себе банковскую карту с определенной суммой средств для расчетов за различные товары и услуги. На этих курортах процветают кражи с карт. Встречается такое мошенничество и в других экзотических странах.

В Бразилии туристы могут стать жертвами ограбления, причем для отвлечения внимания их даже могут внезапно облить кетчупом. Кроме того, там распространены кражи на пляжах, поэтому лучше держать при себе минимум наличных и не носить драгоценности и дорогие вещи.