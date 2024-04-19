Одним из секс-символом 90-х на российской эстраде без сомнений считалась Татьяна Овсиенко. Из костюмерной «Миража» она попала на сцену, а после ухода из группы сделала успешную сольную карьеру. Однако поклонники были шокированы ее недавними снимками. Внешность Овсиенко настолько изменилась, что начали поговаривать об ее алкогольной зависимости.

Певица опровергла эти сплетни. На шоу «Хватит слухов!» она рассказала, что еще с конца 80-х после ДТП у нее начались проблемы со спиной. Сильные боли до сих пор дают о себе знать. Врачи советуют ей бережней относиться к здоровью и трудиться над ним – ходить в бассейн, заниматься гимнастикой. Но по собственному признанию певицы, она зачастую ленится.

Слухи об алкоголизме Овсиенко подогрели откровения ее подруги, которая поделилась подробностями личной жизни бывшей солистки «Миража» с репортерами «Комсомолки». Она рассказала, что Татьяна живет в гражданском браке с Александром Меркуловым. Он был трижды судим, последний раз освободился в 2017 году. По словам подруги, он регулярно избивал Татьяну, а также спаивал. В итоге она продала почти всё имущество.