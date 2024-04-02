Глава Госдепа США Энтони Блинкен в очередной раз заявил, что Вашингтон не поддерживает удары украинской армии по территории России. Так он прокомментировал атаку беспилотников ВСУ на Татарстан, передает РИА Новости.

На совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Стефаном Сежюрне в Париже Блинкен заявил, что США изначально были против, чтобы Украина наносила удары по мирным городам России. Это якобы исключительно украинская инициатива.

2 апреля ВСУ нанесли удары по общежитию в Елабуге, а также по нефтеперерабатывающему заводу в Нижнекамске. Ранее вражеские БПЛА били и по другим НПЗ в Рязани, Краснодарском крае, Самарской и Нижегородской областях.

Ранее эксперты предположили, что подобные заявления Блинкен и другие американские политики делают исключительно для отвода глаз. На самом деле Запад поощряет атаки на РФ и помогает Украине с выбором целей и наведением на них БПЛА.