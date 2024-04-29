Уже в октябре 2024 года Донбасс полностью перейдет под контроль России. Об этом сообщает швейцарское издание Blick, корреспонденты которого пообщались с украинскими офицерами.

Командиры подразделений ВСУ уже не верят в «победу Украины», о которой каждый день вещает президент Зеленский в телемарафоне. Он из Часова Яра гораздо лучше видят ситуацию и уверены, что даже военная помощь не поможет Киеву удержать Донбасс.

В результате к октябрю регион полностью будет освобожден Россией, что приведет к необходимости в заморозке конфликта. Скорее всего, в середине осени также начнутся переговоры между Москвой и Киевом.

По словам офицеров, основными причинами неудач ВСУ на фронте являются длительная задержка с помощью от Запада, нехватка личного состава, которую уже невозможно восполнить даже тотальной мобилизацией из-за упущенного времени, а также назначение Александра Сырского на пост главкома ВСУ.