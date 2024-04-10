Британское издание Daily Mail опубликовало кадры с американской актрисой Блейк Лайвли во время съемочного процесса в Италии. Сейчас артистка снимается во второй части криминального триллера «Простая просьба».

35-летняя актриса была одета в изумительный белый костюм, состоящий из широких брюк и укороченного жакета. Изюминкой образа являлись глубокие вырезы на брюках в районе бедер, декорированные сотней жемчужных бусин. Жемчугом также был оформлен глубокий вырез в области спины.

Стоит отметить, что на снимках можно увидеть отсутствие бюстгальтера на знаменитости. Блейк Лайвли прикрыла область декольте массивным жемчужным ожерельем, достающим до ее талии. Но главным аксессуаром всего образа стала широкополая белая шляпа.

На снимках, сделанных папарацци, актриса беседует со своим партнером по фильму – итальянским актером Микелем Морроне. Он прославился благодаря своей роли в экранизации эротического романа «365 дней» польской писательницы Бланки Липинской.