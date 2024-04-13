Украинская сторона признала, что населенный пункт Богдановка у Часова Яра перешел под контроль ВС РФ. Сообщается, что таким образом российские военные расширили зону контроля по направлению к городу.

Помимо Богдановки, которая уже освобождена, ВС РФ штурмуют урочище Орлова и Калиновку, что позволит вплотную подойти к Часову Яру и на этом участке обороны ВСУ.

Также юго-восточный и восточный районы «Канала», расположенного непосредственно в городе, обстреливаются ВКС России. Для ударов по противнику используются планирующие авиабомбы.