На вооружении ВСУ появятся беспилотники, способные преодолевать до 2,5 тысяч километров, пишет немецкое издание Bild (сайт заблокирован в России). С такими дронами Киев сможет атаковать Урал и даже арктические базы РФ.

Украина вплотную занялась производством новых дальнобойных дронов, так как у нее на вооружении нет ракет средней и большой дальности. При этом 2500 км не предел. Конструкторское бюро «Луч» в Киеве работает над созданием БПЛА, способного преодолеть около 3 300 километров.

Эти беспилотники создаются на дальнюю перспективу, а вот дроны с дальностью действия до 2,5 тысяч км в распоряжении ВСУ появятся уже в текущем году. Их изготовлением сейчас занимается сразу десять компаний производителей.