Киев надеется на контрнаступление в 2025 году, однако ВС РФ доведут ВСУ до изнеможения еще в 2024 и полностью истощат те остатки сил, которые остались у противника, пишет издание Business Insider.

Автор публикации Джордж Баррос отмечает, что Запад все еще надеется на контрнаступление ВСУ хотя бы в следующего году. Но в то же время понимает, что Россия может окончательно истощить украинские ресурсы и не дать Киеву возможности провести крупномасштабную операцию.

В данный момент РФ полностью контролирует ситуацию на фронте, она постоянно атакует, доводя до изнеможения украинские ВС. Вполне возможно, что совсем скоро в противостоянии наступит кульминационный момент, если для ВСУ ничего не изменится.