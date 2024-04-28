Американские истребители F-16, которые летом могут появиться на Украине, будут принимать участие в самых опасных боях за всю свою историю. Издание Business Insider отмечает, что украинский конфликт станет испытанием для этих самолетов.

В распоряжении России имеются самые передовые системы противовоздушной обороны, с которыми F-16 еще не приходилось сталкиваться. Также российские истребители вооружены дальнобойными ракетами класса «воздух-воздух», обоснованно считающимися одними из лучших в мире.

По мнению американских пилотов, российской ПВО не составит труда обнаружить самолеты F-16. Мощные радиолокационные станции вычислят эти истребители и поэтому украинские летчики окажутся на прицеле задолго до выполнения боевой задачи.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что уже в 2024 году Украина получит истребители F-16.