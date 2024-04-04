Американка Лиза Арчболд будет судиться с Delta Air Lines. Женщина обвиняет авиакомпанию в унижениях, преследовании и дискриминации. А она всего-то не надела бюстгальтер на свою грудь, которая меньше чем у некоторых мужчин, объяснила оскорбленная пассажирка.

По информации Business Insider, инцидент случился на борту лайнера, который следовал из Солт-Лейк-Сити в Сан-Франциско. Лиза была в белой тонкой майке. На борт ее допустили без вопросов и претензий. Но бортпроводница Delta Air Lines испытала шок, когда увидела столь «неуместный» и «откровенный» внешний вид пассажирки. Бортпроводница потребовала, чтобы женщина покинула салон.

Лиза вышла, накинула рубашку и вернулась на борт. Она без проблем долетела до Сан-Франциско, но решила не спускать авиакомпании подобное отношение. Женщина считает, что если бы в такой майке был мужчина, то никто бы не посмел его унижать. А у некоторых находившихся в салоне мужчин, сказала Лиза, грудь была побольше чем у нее. Оскорбленная пассажирка планирует подать на авиакомпанию в суд и рассчитывает выиграть.