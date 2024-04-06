Анкара приняла решение об отмене безвизового режима с Душанбе после террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Теперь граждане Таджикистана не смогут попасть в Турции без заблаговременного оформления визы. Соответствующее решение турецких властей было опубликовано в официальном вестнике Resmi Gazete.

Официальный документ с решением об отмене визового режима между Турцией и Таджикистаном был подписан турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Однако официальных причин принятия такого решения в документе указано не было.

«Решено отменить безвизовый режим для граждан Таджикистана, въезжающих в Турцию по общегражданскому паспорту», – указано в тексте официального документа.

Напомним, что российские следователи установили, что двое обвиняемых в совершении теракта в «Крокусе» посещали турецкий город Стамбул в январе и марте текущего года. При этом доподлинно неизвестно, чем они занимались в Турции.