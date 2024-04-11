Известный российский телеведущий и актер Иван Ургант в начале года стал попечителем благотворительного фонда «Дом с маяком», занимающегося проблемами детей с неизлечимыми болезнями. В честь 11-летия со дня основания фонда Ургант пожертвовал на лечение детей 1 миллион рублей. Об этом он написал в свое личном блоге.

Известный телеведущий обратился к своим подписчикам с просьбой поддержать онкобольных детей, о которых заботятся в фонде «Дом с маяком». По его словам, в честь 11-летия со дня основания фонд объявил о сборе 11 миллионов рублей, которые пойдут на поддержку детей с онкозаболеваниями.

«На эти деньги организуют полную поддержку ребят с онкологическими заболеваниями в стационаре хосписа и на дому: у них будут обезболивающие препараты, помощь медиков и психологов, комфортные условия и жизнь без боли», – написал Ургант.

В заключении телеведущий написал, что тоже принял участие в благотворительной акции и в настоящий момент осталось собрать 10 миллионов рублей.