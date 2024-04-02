Целью украинских дронов Нижнекамске был нефтеперерабатывающий завод ТАНЕКО, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на местных жителей. По непроверенной пока информации, один из беспилотников рухнул на одну из установок.

Гендиректор особой экономической зоны «Алабуга» Тимур Шагивалеев ранее заявил, что в 5:45 два БПЛА атаковали общежитие ОЭЗ. Дроны были оснащены натовским оборудованием. В результате удара пострадали два человека. Также Шагивалеев высказался в том духе, что у врага не получится запугать жителей Татарстана подобными атаками.

Глава республики Рустам Минниханов подтвердил, что в Нижнекамске и Елабуге наносились удары по предприятиям, однако при этом технологический процесс продолжается в нормальном режиме. Президент Татарстана сообщал о шести пострадавших, трое из которых уже отправлены медиками домой.