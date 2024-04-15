Супруга бывшего мужа Насти Волочковой поделилась откровенным снимком, который она сделала на фоне огромной кровати. Вероятно, Елена Николаева позировала в спальне. Она облачилась в ажурное облегающее платье, которое не скрывало ее большой живот. Телеведущая не стала стеснять себя нижнем бельем.

Снимок жена бизнесмена Игоря Вдовина прокомментировала. Она сообщила, что зачастую забывает о беременности и о том, что у нее вырос живот. Телеведущая напомнила, что на улице всего плюс 13, но душа уже ждет лета и перемен. Елена напомнила, что этим летом на свет появится еще один человек. Она также получит новый диплом и долгожданную свободу. От чего именно Елена мечтает освободиться, она не уточнила.

Ранее телеведущая говорила, что Вдовин из тех мужчин, которых нужно «тиражировать». Поэтому она родила ему сына Александера. А теперь готовится родить второго наследника. У бизнесмена есть старшая дочь. Ариадна не живет с матерью Настей Волочковой, предпочитая проводить время в доме отца и мачехи.