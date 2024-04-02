Издание «Открытый Белгород» пообщалось с местным жителем, спасшим погребенную под руинами частного дома девочку. Инцидент произошел в Никольском во время обстрела ВСУ.

Иван Табачков рассказал, что в момент прилета проезжал совсем рядом с домом девочки. У разрушенного здания стоял дедушка ребенка, у которого удалось выяснить, что вся семья находилась в доме во время удара.

Иван сразу бросился на поиски.

«Начал обходить дом, даже не дом, а всё что от него осталось. Слышу, дедушка начал звать девочку — «Катя, Катя….». Я тоже начал звать Катю и в этот момент понял, что нужно будет подлезть под дом», – рассказал он.

Девочка оказалась под завалами кровли. Ее ногу зажал блок, поэтому вытащить ребенка в одиночку было сложно. Помог сосед, который присоединился к поискам.

«Мне удалось встать на ноги в небольшом пространстве, в это время справа ко мне подполз мужчина — спасибо ему, без него я бы, наверное, ничего не смог сделать, потому что Катюша была спиной ко мне, лежала головой у меня на плечах заплаканная, глазки закрыты и вокруг пепел. Ноги у неё застряли, и вот этот мужчина приподнял основной камень, а я вытянул Катю», – сообщил Табачков.

Также он рассказал, что по дороге в больницу все время разговаривал с девочкой о чем угодно, лишь бы она оставалась в сознании. Сейчас Иван следит за состоянием ребенка и не считает себя героем. Он уверен, что любой другой человек, оказавшийся рядом с местом трагедии, поступил бы точно так же.