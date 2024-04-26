Белоруссия приняла новую военную доктрину, в которой подробно прописаны особенности противостояния на своей территории из-за вмешательства западных стран. В документе говорится о попытках соседних Польши и Прибалтики сменить конституционный строй республики посредством организации очередной «цветной революции».

Именно эти государства занимаются подготовкой незаконных вооруженных формирований, чтобы достичь своих целей любой ценой. В случае провала очередных попыток свергнуть законную власть, они начинают действовать еще более агрессивно.

Также в подобных ситуациях существенно повышается уровень насилия, а также возникает все больше провокаций. Условием для вступления Беларуси в конфликт названа активизация военных приготовлений стран Восточной Европы, которые Запад готов использовать в качестве прокси-сил в войне против Минска, его союзников и партнеров.