Юрист Игорь Трунов рассказал, что потерпевшие из-за теракта в «Крокус Сити Холле» требуют наказать МЧС по Московской области. В заявлении говорится, что именно из-за их бездействия владельцы площадки нарушили все требования противопожарной безопасности, передает Telegram-канал Baza.

Также в документе, который уже подписали 49 человек, сообщается, что ведомство регулярно проверяло «Крокус Сити Холл» с 2019 года. По результатам каждой из проверок обнаруживалось 87 нарушений, однако устранять их никто не торопился.

Ключевыми нарушениями были отсутствие тамбура-шлюза, а также не функционирующая система вентиляции на отдельных ее участках.

Несмотря на это, в концертном зале продолжали организовывать выступления исполнителей эстрады и другие мероприятия. По мнению потерпевших, ответственность за это должно нести управление МЧС по столичному региону.