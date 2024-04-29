Тамбовские цыгане приволокли на пункт приема вторсырья беспилотник, однако денег за «металлолом» они не получили. Зато нарвались на длительные и подробные беседы с правоохранителями.

По информации тг-канала Baza, в Первомайском районе правоохранителям пришлось разбираться с цыганами, которые притащили на металлобазу БПЛА. По предварительным данным, цыгане пытались сдать на металлолом российский «Орлан-10». Где и при каких обстоятельствах цыгане его нашли, пытается выяснить следствие.

Военный репортер Борис Рожин опроверг информацию Baza. Он сообщил, что дрон был не российским, а украинским. А нашли его не тамбовские цыгане, а жители Воронежской области в лесу. При этом беспилотник был начинен взрывчаткой.