Заявления западных политиков о создании «миссии в Украине» — это очередное «тестирование» РФ. НАТО смотрит на реакцию России на подобные заявления и планы, уверен политолог Денис Батурин.

Он отметил, что это провокация Запада, однако страны НАТО ведут себя крайне осторожно. Они не знают, как РФ может отреагировать на подобные действия и поэтому опасаются самых жестких шагов.

«Россия остается для них государством, способным на непрогнозируемые действия, которых никто от нее не ждет», – заявил эксперт.

Он упомянул удар Израиля по консульству Ирана в Сирии, отметив, что в этой провокации США точно могут предсказать ответные действия Тегерана. С Россией подобные номера не пройдут.