В Запорожской области бойцы батальона Судоплатова ликвидировали больше 15 боевиков ВСУ на трех наблюдательных пунктах. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России.

Кроме того, агентство РИА Новости опубликовало видеозапись, на которой наглядно продемонстрирована работа операторов беспилотных летательных аппаратов подразделения. Именно они занимаются разведкой, вычисляя позиции противника, сообщают координаты артиллеристам и корректируют удары по врагу, а также фиксируют точное поражение целей, выступая в качестве средств объективного контроля.

Батальон, названный в честь легендарного сотрудника органов государственной безопасности Павла Судоплатова, создан в 2022 году. Стоит напомнить, что Судоплатов вел нещадную борьбу с националистами Украины, а также успешно действовал в тылу гитлеровских войск, осуществляя разведывательную деятельность и проводя успешные диверсионные операции.