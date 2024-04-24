Певец Николай Басков заявил, что не может пожаловаться на дефицит женского внимания. Он напомнил, что все еще остается молодым и привлекательным мужчиной и при этом еще и состоятельным, передает портал News.ru.

Во время гала-ужина «Премии МУЗ-ТВ» Басков признался, что не может обходиться без пристального внимания к себе со стороны поклонников. Он отметил, что считает прекрасным вызывать у людей абсолютно любые эмоции – как положительные, так и отрицательные.

На вопрос об отношениях с женщинами он лишь рассмеялся и сказал о своей привлекательности и состоятельности. Добавил, что проблем с вниманием прекрасного пола не испытывает, но никаких подробностей раскрывать не стал.