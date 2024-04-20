Актриса Чулпан Хаматова организует мероприятие под названием «Возраст счастья». При этом в анонсе сообщается, что часть собранных средств организаторы намерены направить на нужды ВСУ.

В мероприятии, которое будет спонсировать врагов России, намерены такие принять участие прославленные барды Татьяна и Сергей Никитины – авторы многочисленных песен, звучавших в художественных и мультипликационных фильмах советской эпохи.

Кроме того, выяснилось, что Никитины регулярно записывают ролики для проекта писателя Бориса Акунина (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

На мероприятии Хаматовой собирается появиться еще один иноагент – писатель Дмитрий Быков. Также намеревается посетить его певица Манижа.