Военнообязанные мужчины Николаевской области на Украине отправляются в колонию №83, где их «убеждают» вступать в ряды ВСУ силовыми методами. Украинцев жестоко избивают, всячески издеваются над ними.

Кроме того, им угрожают расправиться с семьей, если будучи на фронте они сдадутся в плен либо окажутся выполнять приказы командиров, рассказал РИА Новости депутат Херсонской областной Думы Юрий Барбашов.

Колония №83 находится в населенном пункте Константиновка в Арбузинском районе. Туда силой свозят насильно мобилизованных украинцев. В основном это жители сел южных регионов.

Юрий Барбашов ранее возглавлял Снигиревский район, который после освобождения Россией был включен в состав Херсонской области. В настоящий момент район подконтролен Киеву.