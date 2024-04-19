Военный эксперт В. Баранец призвал прекратить «натужное победоносие». Так он назвал заявления отдельных военкоров и экспертов о том, что российская армия уже, считай, победила, а у противника не осталось ничего – ни сил, ни снарядов, ни людей.

Баранец напомнил об опасности «шапкозакидательства» и приукрашивания ситуации во время боевых действий. Он обратил внимание на то, что с каждым днем всё больше становится сообщений о том, что украинская армия якобы уже проиграла, а Киев лишился помощи Запада.

В эфире шоу «Точка зрения» на телеканале «Красная линия» Баранец сказал, что враг по-прежнему сражается отчаянно. Он обстреливает российские позиции и наносит удары по территориям РФ, использует большое количество дронов, не хочет сдавать без боя Часов Яр и другие населенные пункты. Эксперт призвал не приукрашивать реальное положение дел, а сообщать народу и армии правду. Даже ту, которая не будет приятной, резюмировал эксперт.