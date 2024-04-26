Каждый второй россиянин решил остаться на майские дома, а 18% респондентов заявили, что и вовсе не смогут отдохнуть по причине необходимости выйти на работу. Такие результаты показал опрос Банки.ру, в котором поучаствовали полторы тысячи россиян из всех регионов страны.

Каждый пятый россиянин на майские поедет на дачу или запланирует выезд на природу. Съездить в путешествие смогут себе позволить лишь 8% опрошенных. Из них 3% поедут в тур по Дальнему зарубежью, а 2% – по СНГ. Остальные опрошенные не определились с планами на майские.

Исследование показало, сколько россияне готовы потрать на майские. Больше половины (59%) могут протранжирить лишь ₽10 000. 21% планирует, что траты составят ₽10 000-30 000. Лишь 8% намерены потратить больше ₽100 000. В основном тратить деньги в майские россияне будут на продукты питания и алкоголь.