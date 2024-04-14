Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о 16 погибших в результате ракетного обстрела города Токмак со стороны ВСУ. Об этом он написал на своей странице в Телеграм-канале.

«Количество погибших в результате террористической атаки ВСУ на Токмак увеличилось до 16 человек», – сообщил глава региона.

Кроме того, 20 человек в результате вражеской атаки получили ранения. Из них 12 человек находятся в тяжелом состоянии. 8 человек медики перевели на стационарное лечение.

Массированный обстрел города Токмак украинская армия совершила 12 апреля. ВСУ целенаправленно стреляли из РСЗО по гражданскому населению, атаковав жилой район города. В результате пострадало много частных и многоквартирных домов. Сотрудники СК сейчас работают на месте, собирая все необходимые доказательства террористической деятельности киевского режима.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что спасатели до сих пор разбирают завалы, под которыми могут находиться люди.