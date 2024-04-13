Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что число жертв в результате обстрела ВСУ города Токмака возросло до восьми человек. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

«За прошедшую ночь из-под завалов извлекли тела ещё двух человек. На данный момент число погибших составляет восемь, среди них два ребёнка», – сообщил глава региона.

Балицкий также добавил, что 13 пострадавших находятся в больнице. Жителям Токмака, чьи дома были разрушены в результате атаки украинских националистов, было предоставлено временное жилье.

Как сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, спасатели продолжают разбирать завалы разрушенных в результате ракетных попаданий, жилые дома. По его словам, под завалами еще могут находиться люди.

Напомним, вечером 12 апреля украинские боевики атаковали город Токмак в Запорожской области из РСЗО. Националисты целенаправленно вели обстрел по жилому кварталу.