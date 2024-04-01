Украинские ВС начали сбрасывать с дрона «Баба Яга» новый боеприпас, который по принципу действия напоминает мину «Пилка». При взрыве он выбрасывает 25 дисков, которые начинают разрезать все, что попадается им на пути.

Telegram-канал «Неофициальный Безсонов» рассказал, что разлетающиеся в разные стороны диски способны наносить серьезный урон личному составу ВС РФ. Они проигрывают по поражающей мощи оригиналу – противопехотной мине кругового действия «Пилка». Но при этом все равно являются весьма опасным оружием.

Дрон «Баба Яга» в данный момент является весьма эффективным вооружением противника. Он может нести до 50 кг мин или гранат, которые сбрасываются на российские позиции.

У ВС РФ имеется дрон-камикадзе «Ланцет», который хоть и способен поднимать такой вес, однако наделен искусственным интеллектом» для самостоятельного обнаружения целей и их поражения. Он используется для ударов по бронетехнике и артиллерийскому вооружению противника, по ЗРК и скоплениям живой силы.