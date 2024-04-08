Жители из прифронтовой зоны активно сдают позиции украинской армии российским военным. Об этом заявил украинский офицер 3-1 штурмовой бригады батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Сергей Тищенко. Его слова приводит издание «Страна.ua».

Как отметил украинский военный, местное население из прифронтовых населенных пунктов представляет собой «коммуникацию с противником для выявления каких-то целей». Он считает, что в случае приближения фронта к городам и селам в районе 15-ти километров, необходимо принудительно выселять всех жителей.

Кроме того, по словам Тищенко, местные жители оказывают активное сопротивление, когда украинские военные подготавливают в жилых домах свои опорные пункты.

Ранее сообщалось, что из-за приближения фронта к Харькову, в городе может быть принудительная эвакуация семей с детьми. По информации пророссийского подполья, в Харькове находится множество «азовцев».